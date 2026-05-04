ツヤツヤのおいしいご飯になる驚きのテクニック 炊飯器でご飯を炊く時、何か特別なことをしていますか？ご飯がおいしく炊けるように、洗米や水の量、火加減などに気を使っている方も多いのではないでしょうか。実は、ご飯を格上げするためには、もう一つのテクニックがあります。それは、炊飯時に氷を入れることです！時間がないときにもおすすめのワザですよ。 氷水を入れて、早炊きモードで炊くだけ！ 1. 米を通常通り洗って