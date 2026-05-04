ドイツ１部フライブルクは４日、日本代表ＭＦ鈴木唯人（２４）が鎖骨を骨折したと発表した。鈴木唯は３日のウォルフスブルク戦で激しいタックルを受け、負傷交代。交代時には右肩付近を押さえてビッチを後にしたが、骨折という最悪の結果に。すでに手術を受け、クラブは無期限の離脱とした。１５日に発表となる北中米Ｗ杯の日本代表メンバーの選出は、濃厚とみられていた鈴木唯。鈴木唯は３月の英国遠征、スコットランド戦で先