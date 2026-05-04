「Ｇ２・レディースオールスター」（５日開幕、まるがめ）ビッグレース初出場となる田上凜（２４）＝大阪・１３２期・Ｂ１＝が水神祭に意欲を示した。デビュー４年目のＢ１級ながら、２４１７票を集めてのＧ２デビュー。「緊張しています」と表情はやや硬かったものの、初勝利へ「何とか頑張りたいです」と意気込んだ。前期途中から挑戦しているチルト３は魅力たっぷり。一撃仕様で波乱演出を狙っていく。前節の蒲郡一般戦