保育園の先生に何度も嫌味を言われるまい。その理由が、実は夫にあったなんて…。娘の無邪気な一言がすべてを物語っていたのです。夫の日々の行動の背景にあったのは、思いもよらぬ関係だったのです。>>【まんが】まさか夫と保育士が!? シタ側の哀れな末路(ウーマンエキサイト編集部)