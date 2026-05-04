【ニューヨーク共同】週明け4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前週末比04銭円高ドル安の1ドル＝157円00〜10銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1703〜13ドル、183円86〜96銭。原油価格の高止まりなどを受け「有事のドル買い」がみられた一方、日本政府、日銀による円安是正に向けた為替介入に対する警戒から方向感のない展開となった。