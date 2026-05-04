（台北中央社）アフリカ南部のエスワティニ（旧スワジランド）を訪問中の頼清徳（らいせいとく）総統は現地時間3日午前、ロイヤル・サイエンス・テクノロジー・パークを訪問し、台湾が同国と進める協力事業「戦略的原油備蓄タンク」と「台湾産業イノベーションパーク」（TIIP）について説明を受けた。両事業は両国の国交樹立以来、最大規模で最も戦略的意義のある事業だとし、両国の協力が次の段階に向かう重要な一里塚になると述