ゴールデンウイーク後半。 県内では、各地で休日を楽しむ人の姿が見られました。 2日からは、NIB主催の食と遊びの祭典「DEJIMA博」が長崎市で開かれています。 4日午後の長崎市の眼鏡橋。 3日の雨から一転、天気も回復し、多くの観光客でにぎわいました。 （石川から） 「金沢から来た。(きのうは)電車を降りて、すごい土砂降りでビチャビチャになった。軍艦島のツアーと稲佐山の夜景を