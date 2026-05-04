中国メディア・環球時報はこのほど、中国が世界初の「電力国家」になるとするカナダの有力紙トロント・スターに掲載された論考について報じた。記事はまず、カナダの有力紙トロント・スターが掲載したダニエル・アラヤ氏の論考を紹介した。それによると、アラヤ氏は半導体製造が膨大なエネルギーを消費するため、「人工知能（AI）の競争力が電力の競争力に等しい」と定義した上で、欧米諸国がクリーンエネルギーとAIへの補助金問題