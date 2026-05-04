「楽天３−１日本ハム」（４日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムが痛恨の逆転負け。借金３とし５位に転落した。先発の福島は２発に沈んだ。すでに１００球を超えていたが、続投した八回、先頭の平良に同点ソロを被弾。１死後、辰己に決勝ソロを浴びた。八回途中６安打安打２失点だった。七回には大ピンチを抑えていた。無死から浅村に右中間二塁打を浴び、四球と犠打で１死二、三塁。ここからゴンザレス、太田を２者連続