Photo: Yohei Amazaki 東京都民なら、エアコンや冷蔵庫がお得に買い替えられます。エアコン、冷蔵庫、照明、給湯器といった電力消費量の大きい家電を対象にした「東京ゼロエミポイント」という制度で、購入時にポイントが付与され、その場で即時値引きが受けられるのです。購入時に最大8万円もお得に Image: 東京ゼロエミポイント