ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、4月28日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)で、裏番組であるTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』との交流に前向きな姿勢を見せた。山口一郎○「一局ずつ潰していこうよ」さらなる展望も語る山口は、太田光の妻・光代氏に触れ、「光代社長がこの真裏のオールナイトニッポンを聴いてくださった。しかもXでなんとタグ付けと