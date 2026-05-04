◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）カラマティアノス（牡４歳、美浦・奥村武厩舎、父レイデオロ）は今年初戦の中山金杯・Ｇ３で重賞初制覇。続く前走の中山記念・Ｇ２でも２着と好走して能力を示した。奥村武調教師も「（前走は）中山だとせわしない競馬で、そのなかでもちゃんとスピードにも対応できていました。すごく進境のあるいいレースでした」と評価した競馬ぶりだった。昨年の共