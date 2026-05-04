香港ジョッキークラブは５月４日、昨年のチャンピオンズマイルを制したレッドライオン（セン７歳、香港・ジョン・サイズ厩舎、父ベラード）が引退したことを発表した。通算４５戦８勝。ＪＲＡ海外馬券発売が行われた昨年のチャンピオンズマイルでは１０番人気、単勝８９・８倍の低評価だったが、逃げ切って単勝１・３倍のヴォイッジバブル（２着）を破ってＧ１初勝利。ヒュー・ボウマン騎手とコンビで、キャリア唯一の重賞勝ち