◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が、試合後取材に対応し、率直な思いを述べた。今季１軍初先発のマウンドだったが、３回１死一、二塁で、鈴木に先制３ランを被弾するなど、５回５失点で初黒星。悔しい登板となった。右腕は「結果が僕の中ではすべてなので。いい球だったり、いいものもありましたけど、ただやっぱり、チームが負けているので。そこは、すごく責任を感じます」と