埼玉県春日部市で行われたマラソン大会に参加していた男性8人が体調不良を訴え、熱中症の疑いで救急搬送されました。埼玉県によりますと、4日に行われた第38回春日部大凧マラソン大会に参加した男性8人が体調不良を訴え、熱中症の疑いで救急搬送されました。20代の男性2人が中等症、30代〜40代の男性6人が軽症だということです。県は、エアコンの活用やこまめな水分補給など熱中症予防を呼びかけています。