オリックス３−０ロッテ（パ・リーグ＝４日）――オリックスは六回に森友の適時打などで３点を先行し、３投手の継投で零封した。７回無失点の高島は３勝目。ロッテは終盤に得点機を作ったが、生かせなかった。◇西武１０−２ソフトバンク（パ・リーグ＝４日）――西武が２桁得点で快勝。ネビンの２打席連続２ランなど計１９安打で攻め立てた。菅井は６回２失点で今季初勝利。ソフトバンクは徐若煕が試合を作れなかった。◇楽