【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 1−2 マインツ（日本時間5月3日／ミラントア・シュタディオン）【映像】佐野海舟、鋭すぎる“爆速プレス”炸裂マインツに所属する日本代表MFの佐野海舟が、持ち場を離れての鋭いタックルから先制点の起点となった。その守備強度の高さに解説者も思わず声を上げた。この試合で引き分け以上に終わるとブンデスリーガ残留が決まるマインツは、日本時間5月3日の第32節でザンクト・パウリと対戦。佐