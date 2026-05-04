4日午後の県美術館。 子どもたちが色付けしていたのは、“龍のうろこ”です。 DEJIMA博のイベントのひとつとして「エコアートパーク」が開催されています。 波佐見町出身の画家・綾海さんが描いた龍。 海への思いを書きこみ、色付けしたクリアファイルを “うろこ” に見立てて、一人ひとりが張り付けていき、完成を目指します。 （長崎市から） 「(作ったのは)龍のうろこ。いい感