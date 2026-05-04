昨年６月に第１子出産を発表した、「ＡＡＡ」メンバーで歌手、女優の宇野実彩子が４日までに自身のＳＮＳを更新した。宇野はインスタグラムに「１０００００ｏｒｄｅｒも頂けるブランドに成長しました＠ｌａｖａｎｄａ．ｊｐ本当にありがとう」と自身がプロデュースを手掛けるブランド「ＬＡＶＡＮＤＡラバンダ」のアカウントをタグ付けて、感謝をつづった。さらに「引き続きチームのみんなと、愛と誇りをもって丁寧に作