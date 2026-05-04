劇場版『名探偵コナン』最新作でゲスト声優を務める畑芽育さん（24）が3日、神奈川県で行われた横浜開港記念みなと祭の『第74回ザよこはまパレード（国際仮装行列）』にコナン君と参加しました。劇場版29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使（だてんし）』（公開中）は、神奈川・横浜市を舞台に“風の女神”と呼ばれる白バイ隊員・萩原千速が、暴走する謎の“黒いバイク”（ルシファー）の正体に迫る物語です。■劇場版『