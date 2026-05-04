◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人１―５ヤクルト（４日・東京ドーム）巨人が今季初の３連敗を喫し、ＧＷ９連戦の負け越しが決まった。その中でも奮闘の跡を刻んだのが増田陸内野手だった。０―３の４回１死。２球で追い込まれたが、その後とにかく粘った。一塁走者・佐々木が４球目に盗塁成功した後も奥川の直球と変化球にファウルで食らいつき、１０球目に左前への適時打。「粘って粘って食らいついていきました」という言葉通りの