ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」が5日に開幕する。山田理央（25＝香川）が地元の大舞台に立つ。高評価の24号機を手にして、前検タイムは6秒56。高憧四季と並び、1番時計を叩き出した。「起こしは気になりますけど、乗りやすかったですね。近況はいい流れで来ているし、活躍できるように頑張りたいです」と意欲を示す。2026年後期適用勝率は6.27で初のA1級昇格を果たした。21年11月、まるがめで