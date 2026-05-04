【ベルリン共同】ドイツのメルツ首相率いる連立政権の一角を占める中道左派の社会民主党（SPD）と、野党の緑の党、左派党は4日、X（旧ツイッター）を今後は利用しないと明らかにした。SPDはフェイスブックに「われわれは右派ポピュリズム的なコンテンツやヘイトスピーチ、偽情報を助長するプラットフォームを支持したくない」と投稿した。投稿にはXを所有する実業家イーロン・マスク氏のような人物が演台に立ち、右手を斜め前