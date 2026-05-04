女子5000メートルで21位に終わった田中希実＝延岡市西階陸上競技場陸上の中長距離で争う「ゴールデンゲームズinのべおか」は4日、宮崎県の延岡市西階陸上競技場で行われ、タイムレースの5000メートルで女子は日本記録を持つ田中希実（豊田自動織機）が16分0秒89で21位に終わった。楠莉奈（積水化学）が15分33秒15で日本勢トップの5位。カロライン・カリバ（日本郵政グループ）が14分58秒11で優勝した。男子は森凪也（ホンダ）