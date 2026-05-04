◆パ・リーグオリックス３―０ロッテ（京セラドーム大阪）ロッテがオリックスを上回る８安打しながらも、今季５度目の零封負けを喫した。オリックスとの対戦成績は１勝５敗で、京セラドームでは４戦全敗となった。先発の小島は５回１死まで完全投球も６回、森友に左中間適時二塁打を打たれて先制された。続く西川の中前安打を愛斗が後逸。さらに、中川の中犠飛で３点目を失った。３点ビハインドの７回２死から代打・高部の