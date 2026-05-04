「ＤｅＮＡ−広島」（４日、横浜スタジアム）イニング間の人気イベントでまさかのハプニングが起こった。ＤｅＮＡの公式パフォーマンスチーム、ｄｉａｎａのメンバーがファンとリレー対決する「Ｈｉｓｅｎｓｅハマスタバトル」。この日は３人目のアンカーでファンが逆転勝ちしたが、ゴール直後にｄｉａｎａのランナー・Ｓｈｉｚｕｋｕが前のめりに転倒。そのまま海老反りに一回転し、クルッと立ち上がった。中継の実況も