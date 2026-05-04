ももいろクローバーZの大ファンであるお笑いコンビ、ドランクドラゴンの塚地武雅（64）が4日までに、Xを更新。ももいろクローバーZ結成18周年記念イベント「東京ももクロランド」に相方の鈴木拓（50）も関わっていることへの嫉妬をにじませた。3日、東京・千駄ケ谷の東京体育館を中心に「東京ももクロランド」が開催された。モノノフ（ももクロファンのこと）を公言する塚地だが、残念ながら仕事があるため、FC会員限定配信を視聴