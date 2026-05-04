2026年4月29日（水）と30日（木）の2日間、千葉・幕張メッセにて、SEVENTEENのメインボーカル・DKとSEUNGKWANによるユニット・DxSが、『DxS [SERENADE] ON STAGE - JAPAN』を開催。この記事では、2日目の様子をレポートします。美しい歌声だけでなく、コミカルで可愛らしいやりとりでも会場を沸かせたすてきな1日を、ぜひのぞいてみてください♡幻想的なムードのなか公演がスタート17時に開演となった今回の公演。開演直前に