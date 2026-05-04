◇パ・リーグロッテ0―3オリックス（2026年5月4日京セラD）ロッテの先発・小島は4月5日のソフトバンク戦以来、約1カ月の1軍マウンドで7回を6安打3失点（自責点1）と好投した。4回までは一人も走者を出さない完全投球。5回1死一、三塁のピンチは無失点で切り抜けたが、6回1死一塁から森友に左中間二塁打浴びて先制を許すと、続く西川の中前打を中堅・愛斗が後逸して1点。さらに中川の中犠飛で1点と、この回だけで3点を失っ