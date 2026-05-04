ウクライナのゼレンスキー大統領は旧ソ連のアルメニアで開かれているEPC＝ヨーロッパ政治共同体の首脳会合で、この夏が戦争終結に向けた分岐点になるとの認識を示しました。ゼレンスキー大統領：この夏はプーチンが戦争を拡大するのか、それとも外交に進むのかを決断する時期になる。我々は外交へと推し進めなければならない。ゼレンスキー大統領は4日の会合でこのように述べ、ロシアに対する圧力の継続を訴えました。また、9日に