言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、建築現場での実務的な工程、選手を支える重要な役割、そして体型が極端に変化した様子を表す言葉という、3つの言葉を選びました。社会のインフラを支える言葉から、スポーツ、そして状態の描写まで、共通する2文字を導き出しましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□う□□んどや□□けヒント：設計図に基