近年、多くの銀行で力を入れているのが、新しいお客さまを迎える「口座開設キャンペーン」や「限定商品」です。通常の定期預金よりも一段高く金利が設定されており、1.00％超えのプランも珍しくありません。All Aboutマネー編集部では、数ある定期預金の中から「新規口座開設者向け」のキャンペーン商品をピックアップしました。ぜひ、銀行選びの参考にしてください。新規口座開設者向けキャンペーンまとめ最新の情報をもとに、預