アジア開発銀行は5月3日、2035年までに「パン・アジア・パワーグリッド・イニシアチブ」と「アジア・太平洋デジタルハイウエー」という新たな二つの構想に対し、総額700億ドルの資金支援を実施すると発表しました。この支援は、地域の電力網の相互接続や越境電力取引の拡大、ブロードバンドアクセスの改善を目的としています。アジア開発銀行の神田真人総裁は同日、同行の第59回理事会年次総会で、「電力網とデジタルネットワーク