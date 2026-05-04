◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5-1巨人(4日、東京ドーム)ヤクルトは3番捕手の鈴木叶選手がプロ初ホームランを含む4打点の活躍で勝利に貢献。池山隆寛監督が躍動した20歳を絶賛しました。3回にプロ初アーチとなる3ランを放った3年目の20歳・鈴木選手は、5回にもフェンス直撃のタイムリー二塁打を放ち、先発の奥川恭伸投手を強力援護。捕手としても奥川投手の今季初勝利をアシストしました。池山監督は、「(奥川が)ようやく1勝できた