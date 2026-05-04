「巨人１−５ヤクルト」（４日、東京ドーム）巨人が３連敗。今季初先発となった戸郷が５回６安打５失点と踏ん張れなかった。初回に１５１キロを計測するなど、立ち上がりを復調を感じさせた。だが、三回には鈴木叶に変化球が甘く入り３ランを被弾。徐々に球威も落ち、五回も２失点した。戸郷は「結果が…。いいものもありましたけども、チームが負けているので、そこは責任を感じます」と振り返った。一方で復調に手応えも