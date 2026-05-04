テレビ朝日系「見取り図じゃん」が４月３０日に放送され、見取り図・リリー、盛山晋太郎がＭＣを務めた。この日は「大きい声では言えないけど、小さい声なら言える女子会」をテーマに進行。紅しょうが・稲田美紀は「大きな声では言えないんですけど。マッチングアプリって、けっこう女性の写真の詐欺が取り上げられると思うんですけど。男性の写真詐欺もヒドくない？」と話した。マッチングアプリを利用していたという稲田