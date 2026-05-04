「楽天−日本ハム」（４日、楽天モバイル最強パーク）日本ハムの福島蓮投手が８回途中２失点で無念の降板となった。７回まで４安打無失点の快投をみせていたが、１点リードの八回に先頭打者の平良にレフトに２号同点ソロを運ばれると、中島から空振り三振を奪った後、辰己にレフトへ３号ソロを被弾。ここで降板となり、今季初勝利はならなかった。