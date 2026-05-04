8回楽天1死、辰己が左越えに勝ち越しソロを放つ＝楽天モバイルパーク楽天が逆転勝利。0―1の八回、途中出場の平良のソロで追い付くと、辰己のソロで勝ち越し、さらに渡辺佳の適時打で加点した。滝中が六回途中まで無失点と粘った。4番手の西垣が2勝目。日本ハムの福島は一発攻勢に屈した。