シェフチョビッチ欧州委員＝2025年6月、パリ【パリ共同】欧州連合（EU）欧州委員会は4日、通商担当閣僚に当たるシェフチョビッチ欧州委員が米通商代表部（USTR）のグリア代表と5日にパリで会談すると明らかにした。トランプ米大統領がEUから輸入する自動車とトラックへの関税を25％に引き上げると表明しており、議論の行方が焦点となる。欧州委の報道官は4日の会見で、米国が昨年7月の貿易合意に反する行動を取った場合には対