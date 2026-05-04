お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。5月4日の放送は、大竹まことがお休み。作家の古谷経衡氏と月曜パートナーの阿佐ヶ谷姉妹が、男性ソプラノ歌手の岡本知高氏をゲストに迎えて話を聞いた。 阿佐ヶ谷姉妹・江里子「まさに奇跡の歌声、天性のソプラニスタ。男性ソプラノ歌手、