◆パ・リーグ西武１０―２ソフトバンク（４日・ベルーナドーム）西武はタイラー・ネビン内野手が４打数４安打５打点の活躍で大勝に導いた。投げては先発の菅井信也投手が６回４安打２失点で今季初勝利を挙げた。チームは５割に復帰し、２位ソフトバンクに１差に迫った。左脇腹痛などで出遅れていた助っ人が１日のロッテ戦で復帰してから３勝１敗。４戦連続安打をマークし、打線に勢いをもたらしている主砲は「すごく特別な夜に