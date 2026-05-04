◆第４３回エプソムＣ・Ｇ３（５月９日、東京競馬場・芝１８００メートル）トロヴァトーレ（牡５歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父レイデオロ）が重賞連勝を狙う。前走の東京新聞杯は課題のスタートを五分に出ると、道中をリズム良く運んだ。抜群の手応えで迎えた直線は、上がり３ハロン３３秒１の切れ味で力強く差し切り。鹿戸雄一調教師が「強い勝ち方だった。着差以上に強かった」と絶賛した走りだった。直線で接触して負傷した