◆パ・リーグ楽天３―１日本ハム（４日・楽天モバイル最強）楽天は日本ハムに逆転勝ちし、２連勝になった。先発の滝中は立ち上がりから走者を出しながら、粘った。初回は２死一、二塁のピンチを招いたが、レイエスを中飛。両チーム無得点の５回は無死二塁のピンチを背負った。それでも後続を冷静に打ち取った。６回２死一、二塁の場面で降板。６回途中まで投げて、７安打を浴びながらも点は与えなかった。滝中の後にマウン