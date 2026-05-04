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ＮＹ原油時間外取引１０３ドル台に反落、米がミサイル攻撃受けたとのイラン報道を否定 東京時間21:03現在 ＮＹ原油先物JUN 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝103.70（+1.76+1.73%）