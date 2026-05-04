米株価指数先物（6月限）（NY時間07:56）（日本時間20:56） ダウ先物49444（-202.00-0.41％） S＆P5007245.75（-12.25-0.17％） ナスダック100先物27823.25（-12.50-0.04％） きょうの米株価指数先物市場、ダウ先物、Ｓ＆Ｐ５００、ナスダック１００とも下落。中東情勢を巡る最新報道を受けて原油相場が上昇しており、不安を強めている。 イランの国営メディアがイラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）が米軍艦に