ボートレースまるがめのG2「第11回レディースオールスター」が、5日に開幕する。長嶋万記（44＝静岡）が気持ちを込めて駆け抜ける。昨年11月の下関を最後に長期欠場。左膝半月板損傷の手術を経て、今節が復帰節となる。「出場に間に合うか分からない状態だったけど、これだけの票を入れてもらえたので厳しいリハビリも頑張れた」とファンの支えを力に変えた。コンビを組む30号機の感触も「足的に強い感じはしなかったので