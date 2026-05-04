義父母に任せっきりで▶▶この作品を最初から読む春は新生活の季節。転職や異動、子どもの入学など、新しい環境に向き合う人も多い時期です。建築資材会社に勤める桑野由紀さんは、これまで仕事第一で生きてきました。しかし妊娠を機に心境が変化。「仕事も子どもも両立したい」と決意し、娘・鈴花ちゃんを出産します。義両親のサポートもあり、スムーズに職場復帰。保育園探しの苦労もなく、再び仕事に集中できる環境が