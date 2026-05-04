◇セ・リーグ巨人1―5ヤクルト（2026年5月4日東京D）巨人は今季初の3連敗を喫して貯金が1となった。今季初登板だった戸郷が5回6安打5失点で今季初黒星。脳振とう特例措置から復帰した泉口が「3番・遊撃」に座った打線は7安打1得点に終わった。阿部監督は戸郷について「見ての通りじゃないですかね。良くはなったなと立ち上がりは思ったんですけどね。不用意な1球だったり、そういうのを減らしていければまた勝てるとは思