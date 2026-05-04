アイドルグループ・≠ＭＥ（ノットイコールミー）が４日、東京ガーデンシアターで全国５都市を巡る初のアリーナツアー「喝采パレード」の初日公演を迎えた。１曲目に、今ツアーのために書き下ろした「喝采パレード」を初披露して幕開け。冨田菜々風の「アリーナツアー行くぞー！！」というかけ声にファンも大歓声で応え、昼夜公演あわせて１万３６００人を熱狂させた。夜公演では、日本テレビドラマ「ヤンキー激戦区の四天王