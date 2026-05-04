東京Ｖは４日、ＦＷ山見大登が左膝前十字靱帯（じんたい）損傷、ＤＦ吉田泰授が左膝複合靭帯損傷、半月板損傷の診断を受けたことを発表した。山見はトレーニング中、吉田は４月２９日の鹿島戦で負傷した。山見は昨年７月にも右膝前十字靭帯を断裂。以降のシーズンは治療とリハビリに充て、今季復帰するとスーパーサブとして後半にギアを上げる役割を担い、９試合に出場して１得点を挙げていた。山見は自身のＳＮＳで「１０か